Вже порівнюють з Гаттузо: в об’єктив телекамер потрапив крутий плакат про Калюжного

Багато кого обурила відсутність Івана Калюжного у стартовому складі збірної України на матч проти Чехії, але всі вболівальники були в захваті, коли півзахисник Олександрії з'явився на 64-й хвилині. Ті, кому пощастило відвідати матч, стверджують, що весь стадіон став на вуха, коли вчорашній дебютант збірної замінив Тараса Степаненка.

А персональні фанати Калюжного підготували оригінальні банери. На одному – надпис "Гаттузо? Ні, Калюжний", а на іншому – "Супер Іван" із зображенням оперника в образі супермена.

Іван не підкачав і видав добротні 30 хвилин, упродовж яких віддав 7 із 10 точних передач та здійснив два перехоплення. Попри те, що від SofaScore 26-річний хавбек отримав доволі посередню оцінку 6.5, саме його вболівальники збірної України визнали "Левом матчу". Для Калюжного ця нагорода стала дебютною в кар'єрі.

Нагадаємо, Калюжний дебютував за національну команду в переможному матчі проти Грузії та вразив усіх своєю самовіддачею. Ще якихось два роки тому вихованець Металіста грав у чемпіонаті Індії, а тепер він грає за збірну та отримує "Лева матчу". Неймовірний прогрес, який доводить, що в цьому житті можливо все.