Калюжний у дебютному матчі за збірну України виграв рекордну у 2024 році кількість єдиноборств
Дебютант збірної України Іван Калюжний став абсолютним лідером збірної за кількістю відборів в одному матчі в 2024 році. В матчі третього туру Ліги націй проти Грузії (1:0) півзахисник Олександрії виграв 11 з 15 єдиноборств.
Про це повідомляє Суспільне.
За увесь матч проти Грузії футболісти збірної України виграли 45 єдиноборств. Це майже стільки ж, скільки у двох попередніх матчах проти Чехії та Албанії (по 23).
Статистика виграних єдиноборств у матчі Україна – Грузія:
11 виграних єдиноборств: Іван Калюжний (3 – верхові, 8 – відбори м'яча)
6: Максим Таловєров (4 – верхові, 2 – відбори м'яча)
5: Ілля Забарний (3 – верхові, 2 – відбори м'яча)
5: Микола Матвієнко (1 – верхові, 4 – відбори м'яча)
5: Микола Шапаренко (усі – відбори м'яча)
Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.
Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.