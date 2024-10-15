Уболівальники збірної України обрали Лева матчу з Чехією

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний та голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін стали володарями призу "Лев Матчу" в поєдинку проти Чехії (1:1) у 4 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Уболівальники не змогли обрати одного найкращого гравця матчу, тому було вирішено вручити нагороду двом футболістам.

Зазначимо, що Трубін відіграв повний матч та отримав найвищу оцінку у збірної України за версією SofaScore.

Водночас Калюжний замінив Тараса Степаненка на 64-й хвилині гри. За цей час віддав 70% точних передач (7 з 10), 4 рази виграв позицію та 5 разів був першим у верхових дуелях.

Для 26-річного гравця це була дебютна нагорода. На його рахунку два матчі на національну команду.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 1:1. Після 4 турів у активі підопічних Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.

У наступному турі збірна України зіграє з Грузією. Матч відбудеться 16 листопада.