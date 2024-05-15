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Ребров: Все, що ми робимо — для наших захисників

— 15 травня, 19:14
Ребров: Все, що ми робимо — для наших захисників

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що все що робить команда, вона присвячує захисникам та українцям.

Його слова передає Українська асоціація футболу.

"Все, що ми робимо — для наших захисників, ми дуже їм вдячні. Дуже радий, що наші гравці вийшли на Євро і змогли подарувати емоції українцям.

Впевнений, що ми покажемо своє обличчя на турнірі", — сказав наставник.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

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