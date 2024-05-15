Ребров: Все, що ми робимо — для наших захисників
— 15 травня, 19:14
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що все що робить команда, вона присвячує захисникам та українцям.
Його слова передає Українська асоціація футболу.
"Все, що ми робимо — для наших захисників, ми дуже їм вдячні. Дуже радий, що наші гравці вийшли на Євро і змогли подарувати емоції українцям.
Впевнений, що ми покажемо своє обличчя на турнірі", — сказав наставник.
Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.
Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.