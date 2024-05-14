Перша збірна оголосила склад на Євро-2024

Збірна Угорщини з футболу стала першою командою, яка оголосила заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Список футболістів було опубліковано на сайті Угорської футбольної федерації.

Головний тренер команди, італієць Марко Россі, викликав 26 футболістів.

Склад збірної Угорщини на Євро-2024

Вратарі: Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Гулачі (РБ Лейпциг), Петер Саппанос (Пакш)

Захисники: Ботонд Балог (Парма), Ендре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардай (Герта), Аттіла Фіола (Фехервар), Адам Ланг (Омонія), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Салаї (Фрайбург)

Півзахисники: Бендегуз Болла (Серветт), Міхай Ката (MTK), Мілош Керкеж (Борнмут), Ласло Кляйнгайслер (Хайдук Спліт), Адам Надь (Спеція), Жолт Надь (Академія Пушкаша), Лоїк Него (Гавр), Андраш Шефер (Уніон Берлін), Каллум Стайлз (Сандерленд)

Нападники: Мартін Адам (Ульсан Хьонде), Кевін Чобот (Уйпешт), Даніель Газдаг (Філадельфія Юніон), Крістофер Хорват (Кечкемет), Роланд Шаллаї (Фрайбург), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Барнабас Варга (Ференцварош)

Резерв: Крістіан Лістеш (Ференцварош), Аттіла Мочі (Різеспор), Балаж Тот (Фехервар), Залан Ванча (Ломмель), Балінт Вечей (Пакш)

Угорщина на Євро-2024 потрапила в групу А разом із командами Німеччини, Швейцарії та Шотландії.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.