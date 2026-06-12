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Трубін зізнався, хто найбільше вплинув на його футбольну кар'єру

Софія Кулай — 12 червня 2026, 05:30
Трубін зізнався, хто найбільше вплинув на його футбольну кар'єру
Андрій Пятов
ФК Шахтар Донецьк

Голкіпер лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів про вплив Андрія Пятова на його ігрову кар'єру.

Про це він висловився у коментарі для DAZN Football.

Саме від легенди "гірників" 24-річний воротар почерпнув найбільше у футбольному житті.

"Можу сказати, що це Андрій Пятов, адже ми працювали разом. Я прийшов у команду у 17 років – ще юним хлопцем з академії, а він уже був досвідченим воротарем, за плечима якого було, не знаю, скільки матчів і різних ситуацій. І він дійсно дуже допоміг мені на різних етапах кар'єри", – сказав Трубін.

Пятов віддав донецькому клубу 16 років своєї кар'єри (2007-2023). За цей час голкіпер провів у футболці донеччан 482 матчі (416 пропущених голів і 220 "сухих" ігор), завоювавши 11 чемпіонств України, по 8 перемог у Кубку та Суперкубку країни. Також у сезоні-2008/09 разом із Шахтарем став володарем Кубку УЄФА (нині – Ліга Європи).

Трубін ж виступав за першу команду "гірників" із 2020-го по 2023-й роки. За цей період відіграв за український колектив 94 поєдинки, у яких пропустив 92 м'ячі та у 39 іграх залишив свої володіння "на замку".

Зараз виступає за Бенфіку (149 зустрічей). Його контракт із "орлами" розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Трубіним цікавляться Астон Вілла та Тоттенгем.

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Анатолій Трубін Андрій Пятов Шахтар Донецьк

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