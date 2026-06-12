Трубін зізнався, хто найбільше вплинув на його футбольну кар'єру

Голкіпер лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів про вплив Андрія Пятова на його ігрову кар'єру.

Про це він висловився у коментарі для DAZN Football.

Саме від легенди "гірників" 24-річний воротар почерпнув найбільше у футбольному житті.

"Можу сказати, що це Андрій Пятов, адже ми працювали разом. Я прийшов у команду у 17 років – ще юним хлопцем з академії, а він уже був досвідченим воротарем, за плечима якого було, не знаю, скільки матчів і різних ситуацій. І він дійсно дуже допоміг мені на різних етапах кар'єри", – сказав Трубін.

Пятов віддав донецькому клубу 16 років своєї кар'єри (2007-2023). За цей час голкіпер провів у футболці донеччан 482 матчі (416 пропущених голів і 220 "сухих" ігор), завоювавши 11 чемпіонств України, по 8 перемог у Кубку та Суперкубку країни. Також у сезоні-2008/09 разом із Шахтарем став володарем Кубку УЄФА (нині – Ліга Європи).

Трубін ж виступав за першу команду "гірників" із 2020-го по 2023-й роки. За цей період відіграв за український колектив 94 поєдинки, у яких пропустив 92 м'ячі та у 39 іграх залишив свої володіння "на замку".

Зараз виступає за Бенфіку (149 зустрічей). Його контракт із "орлами" розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Трубіним цікавляться Астон Вілла та Тоттенгем.