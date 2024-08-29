Вперше в історії ЛЧ у основній стадії зіграють 4 команди з Ліги 1

У основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 гратимуть 4 клуби з чемпіонату Франції. Це станеться вперше в історії турніру.

У ЛЧ виступатимуть такі клуби як ПСЖ (1-й кошик), Лілль (3-й кошик), Монако (4-й кошик) та Брест (4-й кошик).

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase ✅ pic.twitter.com/hlVrDh7Hvt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2024

Зазначимо, що нещодавно Лілль пройшов Славію (4:1) у фінальній частині плейоф кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, у Монако, в Грімальді-Форум, відбудеться жеребкування нової стадії ліги в межах ЛЧ УЄФА сезону-2024/2025. Початок церемонії – о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування.