Динамо Загреб перемогло Карабах та пройшло у фінальну частину Ліги чемпіонів
Сьогодні, 28 серпня, відбувся матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між Динамо Загреб та Карабахом.
Поєдинок завершився перемогою хорватів із рахунком 2:0. Загальний результат двоматчевого протистояння — 5:0 на користь Динамо.
Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація
Плейоф, 27 серпня
Карабах (Азербайджан) — Динамо Загреб (Хорватія) 0:2 (0:1)
Перший матч: 0:3
Голи: 0:1 - 32 П'яца, 0:2 - 53 Сільва (а.г.)
Видалення: Медина 88
Також 28 серпня відбудеться ще три вирішальні матчі кваліфікації ЛЧ:
- 22:00 Славія Прага (Чехія) — Лілль (Франція)
- 22:00 Слован Братислава (Словаччина) — Мідтьюлланн (Данія)
- 22:00 Црвена Звезда (Сербія) — Буде-Глімт (Норвегія)
Нагадаємо, напередодні київське Динамо вилетіло від Зальцбурга та потрапило у фінальну частину Ліги Європи. Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.