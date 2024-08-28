Динамо Загреб перемогло Карабах та пройшло у фінальну частину Ліги чемпіонів

Сьогодні, 28 серпня, відбувся матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між Динамо Загреб та Карабахом.

Поєдинок завершився перемогою хорватів із рахунком 2:0. Загальний результат двоматчевого протистояння — 5:0 на користь Динамо.

Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація

Плейоф, 27 серпня

Карабах (Азербайджан) — Динамо Загреб (Хорватія) 0:2 (0:1)

Перший матч: 0:3

Голи: 0:1 - 32 П'яца, 0:2 - 53 Сільва (а.г.)

Видалення: Медина 88

Також 28 серпня відбудеться ще три вирішальні матчі кваліфікації ЛЧ:

22:00 Славія Прага (Чехія) — Лілль (Франція)

22:00 Слован Братислава (Словаччина) — Мідтьюлланн (Данія)

22:00 Црвена Звезда (Сербія) — Буде-Глімт (Норвегія)

Нагадаємо, напередодні київське Динамо вилетіло від Зальцбурга та потрапило у фінальну частину Ліги Європи. Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.