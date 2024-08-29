Ліга чемпіонів. Жеребкування фази ліги: онлайн-трансляція

Сьогодні, 29 липня, у Монако, в Грімальді-Форум, відбудеться жеребкування нової стадії ліги в межах Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

36 команд, що кваліфікувалися до найпрестижнішого клубного турніру Європи дізнаються своїх суперників у першій стадії основного етапу змагань. Серед них і донецький Шахтар.

Початок церемонії – о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування в цій новині.

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Формат жеребкування стадії ліги Ліги чемпіонів

Щоб визначити вісім різних суперників, команди будуть посіяні в чотири кошики на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початку сезону (єдиним винятком є те, що володар титулу Ліги чемпіонів УЄФА завжди отримує перший номер посіву в кошику 1), тобто перемога у внутрішньому чемпіонаті не гарантує перший кошик, як це було раніше; На стадії ліги команди не можуть зустрічатися з суперниками зі своєї країни й можуть зіграти максимум з двома командами з однієї країни; Усі 36 команд дізнаються своїх суперників через комп'ютер, який і проведе жеребкування. Для кожної команди, визначеної вручну, спеціальне автоматизоване програмне забезпечення випадковим чином визначить вісім суперників у чотирьох кошиках, які будуть показані на екрані в залі жеребкування і по телебаченню. Програма також визначить, які матчі відбудуться вдома, а які на виїзді;

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