Ліга чемпіонів. Жеребкування фази ліги: онлайн-трансляція
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Сьогодні, 29 липня, у Монако, в Грімальді-Форум, відбудеться жеребкування нової стадії ліги в межах Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
36 команд, що кваліфікувалися до найпрестижнішого клубного турніру Європи дізнаються своїх суперників у першій стадії основного етапу змагань. Серед них і донецький Шахтар.
Початок церемонії – о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування в цій новині.
Формат жеребкування стадії ліги Ліги чемпіонів
- Щоб визначити вісім різних суперників, команди будуть посіяні в чотири кошики на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початку сезону (єдиним винятком є те, що володар титулу Ліги чемпіонів УЄФА завжди отримує перший номер посіву в кошику 1), тобто перемога у внутрішньому чемпіонаті не гарантує перший кошик, як це було раніше;
- На стадії ліги команди не можуть зустрічатися з суперниками зі своєї країни й можуть зіграти максимум з двома командами з однієї країни;
- Усі 36 команд дізнаються своїх суперників через комп'ютер, який і проведе жеребкування. Для кожної команди, визначеної вручну, спеціальне автоматизоване програмне забезпечення випадковим чином визначить вісім суперників у чотирьох кошиках, які будуть показані на екрані в залі жеребкування і по телебаченню. Програма також визначить, які матчі відбудуться вдома, а які на виїзді;
- Жеребкування розпочнеться з першого кошика, призначивши вісім суперників для всіх дев'яти команд, один за одним, і продовжиться з іншими в порядку спадання, поки всі команди не отримають своїх вісьмох суперників. Програмне забезпечення гарантує повну випадковість в рамках умов жеребкування, передбачених регламентом, гарантуючи при цьому, що жеребкування може бути завершене для всіх команд, не приводячи в жодному разі до тупикової ситуації.
- Попри те, що команди будуть знати всіх своїх суперників до кінця жеребкування, список матчів із датами й часом початку буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги Європи УЄФА і Ліги конференцій УЄФА, які грають в одних і тих же містах.