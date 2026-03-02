Президент Ворскли висловився стосовно інформації про те, що клуб призупинив роботу

Президент Ворскли Роман Черняк спростував інформацію про те, що клуб призупинив роботу через фінансові проблеми.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Ні, поки що це неправда. Нічого поки не ставиться на паузу. Буде якась інформація – ми оголосимо, опублікуємо заяву. Поки ні. Так, передчасно говорити, що клуб закривається.



В якому стані клуб? Проблем немає тільки в тих, хто вже на цвинтарі. Є власники, є керівники клубу, які над цим працюють, щоб ці проблеми вирішувати. Чи буде у найближчі дні офіційна комунікація від клубу? Вона буде, а можливо й не буде. Ситуація складна, але не безнадійна", – сказав Черняк.