Президент Ворскли висловився стосовно інформації про те, що клуб призупинив роботу
Президент Ворскли Роман Черняк спростував інформацію про те, що клуб призупинив роботу через фінансові проблеми.
Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.
"Ні, поки що це неправда. Нічого поки не ставиться на паузу. Буде якась інформація – ми оголосимо, опублікуємо заяву. Поки ні. Так, передчасно говорити, що клуб закривається.
В якому стані клуб? Проблем немає тільки в тих, хто вже на цвинтарі. Є власники, є керівники клубу, які над цим працюють, щоб ці проблеми вирішувати. Чи буде у найближчі дні офіційна комунікація від клубу? Вона буде, а можливо й не буде. Ситуація складна, але не безнадійна", – сказав Черняк.
Раніше повідомлялося, що через відсутність фінансування чоловіча та жіноча команди полтавської Ворскли призупинили роботу.
Власником клубу є Костянтин Жеваго, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.
У лютому полтавський колектив отримав вже п'ятий трансферний бан від ФІФА за останні пів року. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.
Нагадаємо, що за результатами сезону-2024/2025 "зелено-білі" вперше в історії вилетіли з УПЛ. Після першої частини нинішньої кампанії вони посідають дев'яте місце в Першій лізі.