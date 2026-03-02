Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Ворскли висловився стосовно інформації про те, що клуб призупинив роботу

Олексій Мурзак — 2 березня 2026, 16:48
Президент Ворскли висловився стосовно інформації про те, що клуб призупинив роботу
Роман Черняк
ФК Ворскла

Президент Ворскли Роман Черняк спростував інформацію про те, що клуб призупинив роботу через фінансові проблеми.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Ні, поки що це неправда. Нічого поки не ставиться на паузу. Буде якась інформація – ми оголосимо, опублікуємо заяву. Поки ні. Так, передчасно говорити, що клуб закривається.

В якому стані клуб? Проблем немає тільки в тих, хто вже на цвинтарі. Є власники, є керівники клубу, які над цим працюють, щоб ці проблеми вирішувати. Чи буде у найближчі дні офіційна комунікація від клубу? Вона буде, а можливо й не буде. Ситуація складна, але не безнадійна", – сказав Черняк.

Раніше повідомлялося, що через відсутність фінансування чоловіча та жіноча команди полтавської Ворскли призупинили роботу.

Власником клубу є Костянтин Жеваго, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.

У лютому полтавський колектив отримав вже п'ятий трансферний бан від ФІФА за останні пів року. "Зелено-білим" заборонено реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

Нагадаємо, що за результатами сезону-2024/2025 "зелено-білі" вперше в історії вилетіли з УПЛ. Після першої частини нинішньої кампанії вони посідають дев'яте місце в Першій лізі.

Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Ворскла через фінансові труднощі поставила на паузу роботу клубу – ЗМІ
Металіст 1925 декласував Ворсклу, забивши у ворота чинних чемпіонок 9 "сухих" голів
Ворскла отримала черговий трансферний бан
Утворилася вирва діаметром 2,5 метра, – президент Ворскли про обстріл стадіону
Колос планує підсилитись українцем, який не підійшов казахстанському Єлімаю

Останні новини