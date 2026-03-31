Ворскла представила нового генерального директора

Полтавська Ворскла оголосила про призначення Максима Геруса на посаду генерального директора клубу.

Про це повідомив офіційний сайт "зелено-білих".

На загальних зборах команди колишній виконувач обов'язків генерального директора клубу Олег Лисак склав свої повноваження.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи для відновлення повноцінного функціонування всіх ланок, задіяних в організації робочого процесу футбольного клубу.

Повідомляється, що Максим Гарус має дві вищі освіти – фінансово-економічну та юридичну, а також значний практичний досвід управлінської діяльності.

Нагадаємо, що у Ворскли були значні фінансові проблеми перед початком другої частини чемпіонату України в Першій лізі. Клуб навіть розглядав варіант зняття з першості.

Жіноча команда Ворскли отримала технічну поразку за невиїзд на матч Вищої ліги з Металістом 1925 через відсутність палива в автобусі.

Власник клубу Костянтин Жеваго нині перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.