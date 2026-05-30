Ворскла не змогла переграти Поділля та гратиме перехідні матчі

У суботу, 30 травня, відбулась стартова гра 30 туру Першої ліги, в якій полтавська Ворскла зіграла внічию з хмельницьким Поділлям.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Ворскла завершила чемпіонат на 14-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату та гратиме у перехідних матчах за збереження прописки в Першій лізі. Хмельницька команда залишилась на 15-му місці та вилетіла до Другої ліги.

Чемпіонат України – Друга ліга

30 тур, 30 травня

Ворскла (Полтава) – Поділля (Хмельницький) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Чібуезе (автогол), 1:1 – 90+2 Сердюк

Нагадаємо, у минулому турі Буковина зазнала першої поразки в сезоні, а Чернігів програв Інгульцю.