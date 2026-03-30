КДК УАФ присудив Ворсклі технічну поразку за неявку на матч із Металістом 1925

Олексій Мурзак — 30 березня 2026, 16:47
КДК УАФ присудив Ворсклі технічну поразку за неявку на матч із Металістом 1925
ФК Ворскла

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) присудив Ворсклі технічну поразку за неявку на матч Вищої ліги (жіночі команди) із Металістом 1925.

Про це йдеться на сайті УАФ.

Також полтавський клуб зобов'язаний буде сплатити грошовий внесок у розмірі 25 тисяч грн.

Раніше головний тренер жіночої команди Ворскли Євген Кравченко повідомив, що команда готувалася до виїзду, коли в останній момент дізналася про відсутність палива в автобусі.

Зазначимо, що Металіст 1925 і Ворскла після основного етапу відібрались у чемпіонську групу. Полтавська команда посідає другу сходинку та відстає від харків'янок вже на 8 залікових балів.

Наразі саме Ворскла є чинним чемпіоном України. Востаннє команди зустрічались наприкінці лютого й тоді Металіст 1925 декласував суперниць, забивши дев'ять "сухих" голів.

