КДК УАФ присудив Ворсклі технічну поразку за неявку на матч із Металістом 1925

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) присудив Ворсклі технічну поразку за неявку на матч Вищої ліги (жіночі команди) із Металістом 1925.

Також полтавський клуб зобов'язаний буде сплатити грошовий внесок у розмірі 25 тисяч грн.

Раніше головний тренер жіночої команди Ворскли Євген Кравченко повідомив, що команда готувалася до виїзду, коли в останній момент дізналася про відсутність палива в автобусі.

Зазначимо, що Металіст 1925 і Ворскла після основного етапу відібрались у чемпіонську групу. Полтавська команда посідає другу сходинку та відстає від харків'янок вже на 8 залікових балів.

Наразі саме Ворскла є чинним чемпіоном України. Востаннє команди зустрічались наприкінці лютого й тоді Металіст 1925 декласував суперниць, забивши дев'ять "сухих" голів.