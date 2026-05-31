Ворскла втратить професійний статус та не гратиме в перехідних матчах
Полтавська Ворскла не отримала ліцензію професійного клубу на сезон-2026/27.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Згідно рішення атестаційного комітету УАФ, полтавський клуб не отримав ліцензію професійного клуба на сезон 2026/27. Всередині команди вже озвучено рішення - не брати участі у перехідних матчах поточного чемпіонату.
Нове керівництво планує вирішити організаційні та юридичні питання, щоб заявити Ворсклу до нової напівпрофесійної Третьої ліги.
Повернення команди до офіційних змагань очікується в сезоні-2027/28.
Напередодні Ворскла зіграла внічию з хмельницьким Поділлям та гратиме у перехідних матчах за збереження прописки в Першій лізі.