Жеваго карма дістала: Павлов – про конфлікт з власником Ворскли

Почесний президент Лівого Берега Микола Павлов пригадав деталі конфлікту з власником Ворскли Костянтином Жеваго.

Про це 71-річний фахівець розповів в інтерв'ю Денису Бойку.

У 2012 році Микола Павлов залишив Ворсклу та очолив маріупольський Іллічівець. Тоді клуб вимагав від тренера компенсацію у розмірі 3 мільйонів доларів.

"У мене до Жеваго лише одна претензія: коли я йшов, ми потиснули руки, обнялися, він дав добро, усім трудові книжки видали. І мені. Згодом я бенкет зробив, там усі були разом, крім Жеваго. І потім, коли дівчина із відділу кадрів прийшла, каже: "Попросили, щоб ви віддали трудову книжку". Я віддав, усім помічникам роздали. У мене було записано: "Звільнено за статтею "За власним бажанням". А потім подали до суду, що я пішов. Ще й 3 млн маю заплатити. Хіба це по-чоловічому? Ось його (Жеваго – ред.) і карма дістала там тепер", – розповів Павлов.

Зазначимо, що Палата з вирішення спорів ФФУ зобов'язала тренера заплатити 200 тисяч доларів, що підтвердив Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

Нагадаємо, що наразі у Ворскли великі фінансові труднощі. Перед рестартом чемпіонату у Першій лізі команда розглядала варіант зняття зі змагань.

Власник клубу Костянтин Жеваго нині перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.

Жіноча команда Ворскли не змогла виїхати на матч Вищої ліги з Металістом 1925 через відсутність палива в автобусі.