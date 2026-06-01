Полтавську Ворсклу через борги не допустили до сезону-2026/27

Сергій Шаховець — 1 червня 2026, 13:51
Представник Першої ліги Ворскла Полтава не отримала атестат для участі у змаганнях ПФЛ сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба "зелено-білих".

Під час проходження процедури атестації клуб не зміг виконати вимоги, передбачені регламентом УАФ. Причиною стали значні борги, які накопичилися з 2021 року.

"На жаль, через значний обсяг боргових зобов'язань, які виникли і накопичувалися починаючи з 2021 року, наш клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях", – йдеться у заяві клубу.

У клубі наголосили, що попри спроби завершити сезон Першої ліги-2025/26 та зберегти професійний статус, отримати дозвіл на участь у наступному чемпіонаті не вдалося.

Водночас у Ворсклі розраховують на фінансове оздоровлення, проведення реструктуризації та залучення нових інвесторів і спонсорів. У клубі сподіваються, що ці структурні зміни дозволять клубу повернутися до професійного футболу в сезоні-2027/28.

Нагадаємо, Ворскла є володарем Кубка України 2009 року та дворазовим бронзовим призером чемпіонату України (1996/97, 2017/18). Упродовж 29 сезонів "ворскляни" виступали у елітному дивізіоні чемпіонату України.

У сезоні-2025/26 команда Валерія Куценка набрала 30 очок та посіла 14-те місце в турнірній таблиці Першої ліги. 

Раніше повідомлялося, що полтавська Ворскла не гратиме перехідні матчі за право грати в Першій лізі.

