Полісся-2 замінить Ворсклу у чемпіонаті України

Олександр Булава — 1 червня 2026, 20:52
Полісся-2 наступний сезон розпочне у чемпіонаті України у Другій лізі. Житомирський клуб замінить полтавську Ворсклу, яка не отримала атестат для участі у змаганнях ПФЛ сезону-2026/27.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко у коментарі Sport.ua.

"У нашому регламенті чітко прописано, які рішення приймаються після дострокового зняття одного з учасників з турнірної дистанції. Підвищилося в класі Полісся-2, яке повинно було взяти участь у перехідних матчах саме з Ворсклою.

Але після фіаско полтавців зникла потреба у проведенні таких поєдинків. Сьогодні Центральна Рада ПФЛ офіційно затвердила такий вердикт", – заявив Каденко.

Раніше повідомлялося, що нове керівництво полтавського клубу планує вирішити організаційні та юридичні питання, щоб заявити Ворсклу до нової напівпрофесійної Третьої ліги. Повернення команди до офіційних змагань очікується в сезоні-2027/28.

Напередодні Ворскла зіграла внічию з хмельницьким Поділлям та мала грати з Поліссям-2 у перехідних матчах за збереження прописки в Першій лізі. Їх перша зустріч була запланована на 4 червня.

