Не буде вже ніякого футбольного клубу як такого: спортивний директор Ворскли – про майбутнє команди
Ворскла дійсно не отримала ліцензію професійного клубу на сезон-2026/27 та може припинити своє існування.
Про це в інтерв'ю Українському футболу повідомив спортивний директор полтавського клубу Володимир Чеснаков.
"На 90 відсотків – це правда. Клубу не видали ліцензію. Чи гратиме Ворскла перехідні матчі проти Полісся-2? Скоріш за все, ні. Не гратиме.
Що буде далі з клубом? Якщо чесно, то я навіть і не знаю, що буде далі… Не можу вам чітко сказати. Мабуть, буде якесь призупинення виступів, якась пауза… Напевно, не буде вже ніякого футбольного клубу Ворскли як такого. Найближчим часом, найпевніше, команду розпустять", – сказав Чеснаков.
Напередодні ЗМІ писали, що повернення команди до офіційних змагань очікується в сезоні-2027/28.