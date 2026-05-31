Усі розділи
Не буде вже ніякого футбольного клубу як такого: спортивний директор Ворскли – про майбутнє команди

Олексій Мурзак — 31 травня 2026, 16:26
Володимир Чеснаков
Ворскла дійсно не отримала ліцензію професійного клубу на сезон-2026/27 та може припинити своє існування.

Про це в інтерв'ю Українському футболу повідомив спортивний директор полтавського клубу Володимир Чеснаков.

"На 90 відсотків – це правда. Клубу не видали ліцензію. Чи гратиме Ворскла перехідні матчі проти Полісся-2? Скоріш за все, ні. Не гратиме.

Що буде далі з клубом? Якщо чесно, то я навіть і не знаю, що буде далі… Не можу вам чітко сказати. Мабуть, буде якесь призупинення виступів, якась пауза… Напевно, не буде вже ніякого футбольного клубу Ворскли як такого. Найближчим часом, найпевніше, команду розпустять", – сказав Чеснаков.

Напередодні ЗМІ писали, що повернення команди до офіційних змагань очікується в сезоні-2027/28.

Ворскла Полтава

