В автобусі не було палива: тренер Ворскли пояснив невиїзд на гру чемпіонату України

Сергій Шаховець — 24 березня 2026, 14:48
Євген Кравченко
Жіночий футбол УАФ

Головний тренер жіночої команди Ворскли Євген Кравченко назвав причину, через яку не відбувся матч 2-го туру другого етапу чемпіонату України проти Металіста 1925.

Слова 33-річного фахівця цитує Tribuna.com.

Кравченко повідомив, що команда готувалася до виїзду, коли в останній момент дізналася про відсутність палива в автобусі.

"Команда була на стадіоні, як і заплановано за розкладом. О 6 ранку планувався виїзд, але в автобусі не було палива – нам сказали, що виїзду не буде. Більше коментарів поки що не можу дати", – розповів Кравченко.

Зазначимо, що через неявку гостей матч між командами Металіст 1925 та Ворскла не відбувся.

У першому турі другого етапу Вищої ліги чинні чемпіонки вдома поступилися Шахтарю (1:2).

В турнірній таблиці полтавська команда займає друге місце, відстаючи від Металіста 1925 на п'ять очок.

Матч лідерок жіночого чемпіонату України не відбувся через неможливість заправити автобус
ФІФА ухвалила нові правила формування тренерських штабів жіночих команд
Металіст 1925 забив 8 голів Пантерам, нічия Полісся та Ворскли у 18 турі Вищої ліги
Найсексуальніша футболістка світу похизувалася своїм "Бетмобілем" за 130 тисяч фунтів
Скандал навколо форми футболісток Роми: фанати звинуватили аукціон у сексуалізації

