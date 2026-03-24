В автобусі не було палива: тренер Ворскли пояснив невиїзд на гру чемпіонату України

Головний тренер жіночої команди Ворскли Євген Кравченко назвав причину, через яку не відбувся матч 2-го туру другого етапу чемпіонату України проти Металіста 1925.

Слова 33-річного фахівця цитує Tribuna.com.

Кравченко повідомив, що команда готувалася до виїзду, коли в останній момент дізналася про відсутність палива в автобусі.

"Команда була на стадіоні, як і заплановано за розкладом. О 6 ранку планувався виїзд, але в автобусі не було палива – нам сказали, що виїзду не буде. Більше коментарів поки що не можу дати", – розповів Кравченко.

Зазначимо, що через неявку гостей матч між командами Металіст 1925 та Ворскла не відбувся.

У першому турі другого етапу Вищої ліги чинні чемпіонки вдома поступилися Шахтарю (1:2).

В турнірній таблиці полтавська команда займає друге місце, відстаючи від Металіста 1925 на п'ять очок.