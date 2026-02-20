Металіст 1925 декласував Ворсклу, забивши у ворота чинних чемпіонок 9 "сухих" голів

У п'ятницю, 20 лютого, стартувала друга частина чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Так, у 16 турі Кривбас з мінімальним рахунком переміг Ладомир.

Водночас у паралельному протистоянні Металіст 1925 декласував чинних чемпіонок першості Ворсклу, забивши у ворота суперника 9 "сухих" м'ячів.

Для полтавського колективу ця поразка стала другою у поточному сезоні, раніше, у 13 турі, полтавчанки поступилися Колосу.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

16 тур, 20 лютого

Ладомир – Кривбас 0:1 (0:1)

Металіст 1925 – Ворскла 9:0 (2:0)

Нагадаємо, у попередньому турі Ладомир здобув другу перемогу поспіль, обігравши Поділля.

Як відомо, під час зимового трансферного вікна Ворсклу покинули лідерки команди Яна Калініна та Марина Шайнюк.