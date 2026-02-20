Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 декласував Ворсклу, забивши у ворота чинних чемпіонок 9 "сухих" голів

Олексій Мурзак — 20 лютого 2026, 21:13
Металіст 1925 декласував Ворсклу, забивши у ворота чинних чемпіонок 9 сухих голів
УАФ

У п'ятницю, 20 лютого, стартувала друга частина чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Так, у 16 турі Кривбас з мінімальним рахунком переміг Ладомир.

Водночас у паралельному протистоянні Металіст 1925 декласував чинних чемпіонок першості Ворсклу, забивши у ворота суперника 9 "сухих" м'ячів.

Для полтавського колективу ця поразка стала другою у поточному сезоні, раніше, у 13 турі, полтавчанки поступилися Колосу.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
16 тур, 20 лютого

Ладомир – Кривбас 0:1 (0:1)

Металіст 1925 – Ворскла 9:0 (2:0)

Нагадаємо, у попередньому турі Ладомир здобув другу перемогу поспіль, обігравши Поділля.

Як відомо, під час зимового трансферного вікна Ворсклу покинули лідерки команди Яна Калініна та Марина Шайнюк.

Кривбас Металіст 1925 Ворскла Полтава Ладомир Чемпіонат України з футболу серед жінок

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Металіст 1925 на виїзді переміг Сістерс Одеса у чемпіонаті України серед жінок
Ворскла розгромила Шахтар, Колос забив 5 голів без відповіді у 15-му турі Вищої ліги
Ладомир здобув другу перемогу поспіль, обігравши Поділля у Вищій лізі
Ворскла переграла Сістерс, Металіст 1925 розгромив Колос у 14 турі чемпіонату України
Лідер чемпіонату Ворскла зазнала першої поразки з 2023 року

Останні новини