Металіст 1925 декласував Ворсклу, забивши у ворота чинних чемпіонок 9 "сухих" голів
У п'ятницю, 20 лютого, стартувала друга частина чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.
Так, у 16 турі Кривбас з мінімальним рахунком переміг Ладомир.
Водночас у паралельному протистоянні Металіст 1925 декласував чинних чемпіонок першості Ворсклу, забивши у ворота суперника 9 "сухих" м'ячів.
Для полтавського колективу ця поразка стала другою у поточному сезоні, раніше, у 13 турі, полтавчанки поступилися Колосу.
Чемпіонат України з футболу серед жінок
16 тур, 20 лютого
Ладомир – Кривбас 0:1 (0:1)
Металіст 1925 – Ворскла 9:0 (2:0)
Нагадаємо, у попередньому турі Ладомир здобув другу перемогу поспіль, обігравши Поділля.
Як відомо, під час зимового трансферного вікна Ворсклу покинули лідерки команди Яна Калініна та Марина Шайнюк.