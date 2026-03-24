Матч лідерок жіночого чемпіонату України не відбудеться через неможливість заправити автобус

У вівторок, 24 березня, мав відбутись поєдинок жіночих команд Металіста 1925 та Ворскли, проте полтавський колектив не вийде на поле.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила гравчиня харків'янок Анна Петрик.

Все через фінансові труднощі. Ворскла не змогла виїхати на виїзну гру, адже керівництво не виділило грошей навіть для того, щоб заправити автобус.

"Сьогодні мав бути день гри.. але керівництво полтавської Ворскли пробиває дно. Команда не виїхала на гру, бо не може заправити автобус. Уявити не можу, що зараз відчувають гравці, які прийшли на виїзд, а їм повідомляють таку "чудову" новину. Сил вам та терпіння, дівчата. Команда, яка пів року тому грає в Лізі Чемпіонів, у Кубку Європи, зараз опиняється в таких умовах. Це жах", – написала Петрик.

Зазначимо, що Металіст 1925 і Ворскла після основного етапу відібрались у чемпіонську групу. Полтавська команда посідає другу сходинку та відстає від харків'янок на 5 залікових балів.

Наразі саме Ворскла є чинним чемпіоном України. Востаннє команди зустрічались наприкінці лютого й тоді Металіст 1925 декласував суперниць, забивши дев'ять "сухих" голів