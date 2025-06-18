Ворскла не змогла домовитися з потенційним новим головним тренером – ЗМІ

Ворскла не змогла домовитися з українським фахівцем Дмитром Чирикалом, аби той очолив полтавський клуб.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, "зелено-білі" зупинили свій вибір на кандидатурі колишнього тренера ЮКСА, однак не змогли домовитися з ним щодо умов особистого контракту.

Чирикал очолив ЮКСА перед стартом сезону-2024/25, проте клуб відправив його у відставку у квітні цього року. Це трапилося після конфлікту інтересів у колективі з київської області.

Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування. Але при цьому полтавський клуб може піти на радикальний крок.