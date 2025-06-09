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Ворскла може відмовитися від участі у Першій лізі – джерело

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 13:42
Ворскла може відмовитися від участі у Першій лізі – джерело
ФК Ворскла

Ворскла точно не припинить своє існування, проте може відмовитися від виступів на рівні Першої ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У такому разі полтавський клуб може продовжити грати у молодіжних або аматорських турнірах, щоб не витрачати зайві фінанси для участі у другому за силою дивізіоні України.

Раніше головний тренер команди Юрій Максимов підтвердив інформацію про те, що він залишить клуб.

Також повідомлялося, що Ворскла, яка за підсумками сезону вилетіла з Української Прем'єр-ліги і перебуває у серйозній фінансовій кризі, може втратити професійний статус.

Неоднозначну відповідь щодо майбутнього команди дав також віцепрезидент клубу Олег Лисак.

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