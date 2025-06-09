Ворскла може відмовитися від участі у Першій лізі – джерело
ФК Ворскла
Ворскла точно не припинить своє існування, проте може відмовитися від виступів на рівні Першої ліги.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У такому разі полтавський клуб може продовжити грати у молодіжних або аматорських турнірах, щоб не витрачати зайві фінанси для участі у другому за силою дивізіоні України.
Раніше головний тренер команди Юрій Максимов підтвердив інформацію про те, що він залишить клуб.
Також повідомлялося, що Ворскла, яка за підсумками сезону вилетіла з Української Прем'єр-ліги і перебуває у серйозній фінансовій кризі, може втратити професійний статус.
Неоднозначну відповідь щодо майбутнього команди дав також віцепрезидент клубу Олег Лисак.