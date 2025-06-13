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Стало відомо, хто замінить Максимова на посаді тренера Ворскли

Олексій Погорелов — 13 червня 2025, 16:26
Дмитро Чирикал
Дмитро Чирикал
Київська обласна асоціація футболу

Майбутній учасник Першої ліги України в особі полтавської Ворскли визначився із новим головним тренером.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, "зелено-білі" зупинили свій вибір на кандидатурі колишнього тренера ЮКСА Дмитра Чирикала.

Очікується, що 40-річний фахівець замінить на посаді головного тренера полтавців Юрія Максимова, який залишив команду після її вильоту з УПЛ.

Чирикал очолив ЮКСА перед стартом сезону-2024/25, проте клуб відправив його у відставку у квітні цього року. Це трапилося після конфлікту інтересів у колективі з київської області.

Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування. Але при цьому полтавський клуб може піти на радикальний крок.

Чемпіонат України, Перша ліга Україна Ворскла Полтава ФК ЮКСА

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