Стало відомо, хто замінить Максимова на посаді тренера Ворскли

Майбутній учасник Першої ліги України в особі полтавської Ворскли визначився із новим головним тренером.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, "зелено-білі" зупинили свій вибір на кандидатурі колишнього тренера ЮКСА Дмитра Чирикала.

Очікується, що 40-річний фахівець замінить на посаді головного тренера полтавців Юрія Максимова, який залишив команду після її вильоту з УПЛ.

Чирикал очолив ЮКСА перед стартом сезону-2024/25, проте клуб відправив його у відставку у квітні цього року. Це трапилося після конфлікту інтересів у колективі з київської області.

Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, Ворскла точно не припинить своє існування. Але при цьому полтавський клуб може піти на радикальний крок.