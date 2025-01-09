Ворскла вже знайшла заміну Крупському, за якого ведуть боротьбу Шахтар та Металіст 1925

Поки Шахтар та Металіст 1925 змагаються за захисника Ворскли Іллю Крупського, полтавський клуб вже знайшов йому заміну.

За інформацією Ua-Football, Юрій Максимов бажає бачити на цій позиції 21-річного Ярослава Кисіля, який наразі захищає кольори Чорноморця.

Водночас видання додає, що гравцем також цікавляться клуби Польщі. Наразі йдуть перемовини й стосовно вартості трансферу.

Раніше стало відомо, що донецький Шахтар покращив свою пропозицію щодо переходу лідера полтавської Ворскли та захисника молодіжної збірної України Іллі Крупського.

Напередодні повідомлялося, що Крупський погодився на перехід у Металіст 1925.

У поточному сезоні він зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.