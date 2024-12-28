Гравець Ворскли увійшов до десятки найкращих молодих правих захисників світу
20-річний гравець Ворскли Ілля Крупський увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року.
Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES.
Крупський посів десяте місце з рейтингом 75,3. Очолив список оборонець Порту Мартім Фернандеш, який набрав 80,4 очка.
Зазначимо, що на 20 сходинці рейтингу розташувався захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас.
Ілля Крупський у нинішньому сезоні провів за Ворсклу 15 матчів в Українській Прем'єр-лізі та відзначився одним гольовим пасом.
Раніше 19-річний Тарас Михавко очолив список найкращих центральних захисників до 21 року за індексом якості гри на м'ячі серед гравців із нетопових чемпіонатів.