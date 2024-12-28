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Гравець Ворскли увійшов до десятки найкращих молодих правих захисників світу

Станіслав Лисак — 28 грудня 2024, 10:20
Гравець Ворскли увійшов до десятки найкращих молодих правих захисників світу

20-річний гравець Ворскли Ілля Крупський увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES.

Крупський посів десяте місце з рейтингом 75,3. Очолив список оборонець Порту Мартім Фернандеш, який набрав 80,4 очка.

Зазначимо, що на 20 сходинці рейтингу розташувався захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас.

Ілля Крупський у нинішньому сезоні провів за Ворсклу 15 матчів в Українській Прем'єр-лізі та відзначився одним гольовим пасом.

Раніше 19-річний Тарас Михавко очолив список найкращих центральних захисників до 21 року за індексом якості гри на м'ячі серед гравців із нетопових чемпіонатів.

Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава Ілля Крупський

Ворскла Полтава

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