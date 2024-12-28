Гравець Ворскли увійшов до десятки найкращих молодих правих захисників світу

20-річний гравець Ворскли Ілля Крупський увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES.

Крупський посів десяте місце з рейтингом 75,3. Очолив список оборонець Порту Мартім Фернандеш, який набрав 80,4 очка.

Top U2⃣1⃣ attacking right full/wing backs 🌏 as per @CIES_Football Index powered by @Wyscout 📈

🥇 #MartinFernandes 🇵🇹 & #GeovanyQuenda 🇵🇹 80.4

🥉 #AgustinGiay 🇦🇷 78.2

Top 2⃣0⃣ for 20 categories in this scouting report including transfer values 🤑 👉 https://t.co/Q4qSZZp17A pic.twitter.com/LcPStumk9c — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 25, 2024

Зазначимо, що на 20 сходинці рейтингу розташувався захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас.

Ілля Крупський у нинішньому сезоні провів за Ворсклу 15 матчів в Українській Прем'єр-лізі та відзначився одним гольовим пасом.

Раніше 19-річний Тарас Михавко очолив список найкращих центральних захисників до 21 року за індексом якості гри на м'ячі серед гравців із нетопових чемпіонатів.