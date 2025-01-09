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Крупський зробив вибір між Шахтарем та Металістом 1925

Олександр Булава — 9 січня 2025, 00:33
Крупський зробив вибір між Шахтарем та Металістом 1925
Ілля Крупський
Ворскла

Лідер полтавської Ворскли та захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський вирішив перейти у харківський Металіст 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У середу, 8 січня, харків'яни активували клаусулу футболіста у Ворсклі вартістю в 3 млн євро. Рік тому вона складала 1,5 млн, а влітку мала підвищитися до 4 млн.

При цьому клаусула не припускає можливості відхилити пропозицію від клуба. Залишається тільки домовитися із самим гравцем.

Зазначається, що у підсумку гравець погодився на умови особистого контракту від Металіста 1925.

Напередодні повідомлялось, що Шахтар був близьким до підписання 20-річного гравця.

У поточному сезоні Крупський зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.

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