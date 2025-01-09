Мільйон за перший рік контракту: Шахтар зробив нову пропозицію Крупському

Донецький Шахтар покращив свою пропозицію щодо переходу лідера полтавської Ворскли та захисника молодіжної збірної України Іллі Крупського.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, "гірники" зроблять усе, щоб виграти у Металіста 1925 боротьбу за оборонця. Донецький клуб вслід за харків'янами активував опцію викупу гравця та зробив Крупському покращену пропозицію особистого контракту.

За новою пропозицією, зарплата гравця зросла вдвічі у порівнянні з пропозицією Металіста 1925. Також захиснику пообіцяли підписні бонуси, за якими він зможе заробити мільйон тільки у перший рік контракту.

Напередодні повідомлялося, що Крупський погодився на перехід у Металіст 1925.

У поточному сезоні Крупський зіграв 15 матчів за свій клуб та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.