Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна США здобула свою найрозгромнішу перемогу на чемпіонатах світу з 1930 року

Денис Іваненко — 13 червня 2026, 07:12
Збірна США здобула свою найрозгромнішу перемогу на чемпіонатах світу з 1930 року
Збірна США з футболу
Getty Images

У ніч із 12 на 13 червня збірна США провела матч першого туру чемпіонату світу-2026 проти Парагваю.

У ньому підопічні Маурісіо Почеттіно декласували суперника з рахунком 4:1. Ця перемога стала першою розгромною для американців на чемпіонатах світу з 1930 року.

Вони повторили власний рекорд. Збірна США лише двічі перемагала на Мундіалях з різницею у три м'ячі й обидва попередні рази це сталось на першому ЧС в історії.

Тоді вона здолала з рахунком 3:0 національні команди Бельгії та Парагваю. З того часу американці ще десять разів виступали на світових першостях, але жодного разу не тріумфували розгромно.

Нагадаємо, що на груповому етапі ЧС‑2026 підопічні Маурісіо Почеттіно у квартеті D також зіграють проти Туреччини й Австралії. Ці збірні свій перший матч на турнірі проведуть 14 червня, він розпочнеться о 7:00 за київським часом.

Читайте також :
Відео Фото Арена, що бачила "Руку Бога", стадіон, де Мессі став рекордсменом: де відбуватимуться матчі чемпіонату світу 2026
Рекорд Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна США з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

США розгромили Парагвай на ЧС-2026 з першим дублем та автоголом на турнірі
Арена, що бачила "Руку Бога", стадіон, де Мессі став рекордсменом: де відбуватимуться матчі чемпіонату світу 2026
США та Парагвай назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі D
Канада вперше не програла за свою історію виступів на чемпіонатах світу
Збірна Канади вирвала нічию у Боснії і Герцеговини в своєму стартовому матчі на ЧС-2026

Останні новини