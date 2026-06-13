Збірна США здобула свою найрозгромнішу перемогу на чемпіонатах світу з 1930 року

У ніч із 12 на 13 червня збірна США провела матч першого туру чемпіонату світу-2026 проти Парагваю.

У ньому підопічні Маурісіо Почеттіно декласували суперника з рахунком 4:1. Ця перемога стала першою розгромною для американців на чемпіонатах світу з 1930 року.

Вони повторили власний рекорд. Збірна США лише двічі перемагала на Мундіалях з різницею у три м'ячі й обидва попередні рази це сталось на першому ЧС в історії.

Тоді вона здолала з рахунком 3:0 національні команди Бельгії та Парагваю. З того часу американці ще десять разів виступали на світових першостях, але жодного разу не тріумфували розгромно.

Нагадаємо, що на груповому етапі ЧС‑2026 підопічні Маурісіо Почеттіно у квартеті D також зіграють проти Туреччини й Австралії. Ці збірні свій перший матч на турнірі проведуть 14 червня, він розпочнеться о 7:00 за київським часом.