Бельченко побила юніорський рекорд України в стрибках з жердиною

Легкоатлетка Ольга Бельченко побила юніорський рекорд України у стрибках з жердиною.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

У вівторок, 16 червня, на змаганнях у естонській Йихві вона перевершила досягнення, яке трималося 15 років. У 2010 і 2011 роках у Ялті Ганна Шелех стрибала на 4,30 м.

Бельченко спершу з другої спроби взяла висоту 4,37 метра, а потім – 4,40 м, також з другої спроби.

Зазначимо, що раніше Бельченко вже стрибала 4,30 та 4,35, проте робила це у приміщенні. А у легкій атлетиці рекорди у приміщенні та на відкритих стадіонах фіксуються окремо. Особистим рекордом Бельченко на відкритих стадіонах до турніру в Йихві були 4,20 м.

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