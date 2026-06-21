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Воротар Кюрасао отримав нагороду найкращого гравця матчу проти Еквадору

Софія Кулай — 21 червня 2026, 05:37
Воротар Кюрасао отримав нагороду найкращого гравця матчу проти Еквадору
Елой Ром
Getty Images

Голкіпер збірної Кюрасао Елой Ром був визнаний найкращим гравцем матчу проти Еквадору у рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

37-річний воротар видав декілька неймовірних сейвів, залишивши свої володіння "на замку". Ром допоміг Кюрасао здобути свій перший історичний бал на поточному Мундіалі (мирова 0:0).

Досвідчений воротар провів свій 72-й матч за національну команду (78 пропущених голів та 28 "сухих" ігор).

Еквадор і Кюрасао набрали перші бали, посідаючи 3-тю та 4-ту сходинки у квартеті Е відповідно, який очолює Німеччина (6 очок). Другу позицію займає Кот-д'Івуар (3 пункти).

В останньому турі групового етапу Еквадор зустрінеться з Німеччиною (25 червня о 23:00 за київським часом), а у цей день та час Кюрасао зіграє проти Кот-д'Івуару.

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