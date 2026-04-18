Бундесліга. Баєр програв Аугсбургу, Гоффенгайм обіграв Боруссію Дортмунд

У суботу, 18 квітня, відбулися ще 4 матчі в рамках 30 туру німецької Бундесліги. Долю одразу двох матчів вирішили пенальті у компенсований до другого тайму час. Аугсбург на виїзді обіграв Баєр, а Гоффенгайм вдома вирвав перемогу над дортмундською Боруссією.

При чому, і для Фабіана Рідера з Аугсбурга, і для Андрея Крамарича з Гоффенгайма ці голи стали другими в матчі. При цьому, Крамарич з пенальті забив не лише другий, а й перший свій гол.

У інших матчах Вердер вдома обіграв Гамбург, а Уніон Берлін вдома поступилася Вольфсбургу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

30 тур, 18 квітня

Баєр – Аугсбург – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Шик, 1:1 – 15 Рідер, 1:2 – 90+7 Рідер (з пенальті)

Вердер – Гамбург – 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 37 Стаге, 1:1 – 41 Глацель, 2:1 – 57 Стаге, 3:1 – 90+1 Пуертас

Вилучення: 79 Отеле (Гамбург)

Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Крамарич (з пенальті), 1:1 – 87 Гірассі, 2:1 – 90+8 Крамарич (з пенальті)

Уніон Берлін – Вольфсбург – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Віммер, 0:2 – 46 Пейчинович, 1:2 – 85 Берк

Напередодні 30 тур стартував нічиєю між Санкт-Паулі та Кельном.