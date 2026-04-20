Сподіваюся, вона не стане винятком: ексзірка Баварії – про першу жінку, яка очолила клуб Бундесліги

Денис Іваненко — 20 квітня 2026, 10:54
Марія-Луїза Ета
Getty Images

Колишній півзахисник збірної Німеччини Штефан Еффенберг висловився щодо призначення Марії-Луїзи Ети виконувачкою обов'язків головного тренера берлінського Уніона.

Його слова передає Sport1.

34-річна спеціалістка буде очолювати команду щонайменше до завершення сезону. Ексфутболіст Баварії поділився думками про можливий вплив такого рішення на тенденції в Бундеслізі.

"Сподіваюся, вона не стане винятком. Але не думаю, що ми побачимо багато подібних прикладів у Бундеслізі. Вона вже була тісно пов'язана з чоловічою командою, коли очолювала Уніон U-19, але я не вірю, що це стане трендом у Бундеслізі", – заявив Еффенберг.

Нагадаємо, що Марія-Луїза Ета стала першою тренеркою чоловічої команди в топових чемпіонатах. У своєму дебютному матчі її підопічні поступилися Вольфсбургу з рахунком 1:2.

Наступний поєдинок Уніон проведе 24 квітня на виїзді проти РБ Лейпциг. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

