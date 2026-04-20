Тренер збірної Німеччини привітав Баварію з достроковим чемпіонством в Бундеслізі

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн привітав мюнхенську Баварію з достроковим чемпіонством у Бундеслізі.

Його слова наводить Yahoo Sports.

За словами наставника, Венсану Компані вдалося побудувати команду, яка не тільки переконливо, а й ефектно завоювала титул завдяки видатній згуртованій грі.

"Я, звичайно, особливо радий за своїх гравців зі збірної, адже цього літа у нас спільні великі плани. Переможна ментальність і впевненість у собі, які вони демонструють на полі Баварії у кожному матчі, справляють надзвичайне враження. Сподіваюся, вони продемонструють це й цього літа на чемпіонаті світу", – сказав коуч національної збірної.

Титул чемпіонів Німеччини Баварії принесла перемога 4:2 над Штутгартом у 30-му турі Бундесліги. Тепер на рахунку мюнхенців 79 балів, вони стали недосяжними для суперників. До прикладу, дортмундська Боруссія, яка йде другою, відстає від лідера аж на 15 очок.

Також команда Компані продовжує боротьбу у Кубку Німеччини (півфінал проти Баєра 22 квітня) та Лізі чемпіонів (1/2 фіналу проти ПСЖ 28 квітня та 6 травня).

У наступному турі чемпіонату Німеччини Баварія зіграє на виїзді проти Майнца. Поєдинок розпочнеться 25 квітня о 16:30 (за київським часом).