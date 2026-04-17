Санкт-Паулі розписав мирову з Кельном в 30 турі Бундесліги

У п'ятницю, 17 квітня, стартував 30-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Санкт-Паулі поділив очки з Кельном.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

"Пірати" зусиллями Кароля Метса змогли відкрити рахунок на 69-й хвилині. Здавалося, що вони зможуть втримати перевагу, але вже наприкінці зустрічі на користь "цапів" рефері призначив пенальті, який успішно реалізував Лука Вальдшмідт. Для 29-річного центрального нападника цей гол став четвертим у поточному сезоні.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

30 тур, 17 квітня

Санкт-Паулі – Кельн 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 69 Мето, 1:1 – 86 Вальдшмідт (пенальті)

Нагадаємо, у минулих матчах попереднього туру Штутгарт розгромив Гамбург, а Вердер програв Кельну.