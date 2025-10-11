Українська правда
Латвія зіграла внічию з Андоррою у відборі на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 17:54
Латвія зіграла внічию з Андоррою у відборі на ЧС-2026
У суботу, 11 жовтня, низкою матчів продовжилася європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Латвія зіграла внічию з Андоррою.

О 19:00 відбудуться поєдинки Норвегія – Ізраїль та Угорщина – Вірменія. Матчі вечірнього слоту стартуватимуть о 21:45.

Чемпіонат світу-2026 – європейська кваліфікація
11 жовтня

Група К

Латвія – Андорра 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 33 Сан-Ніколас, 1:1 – 41 Зеленковс, 2:1 – 55 Гутковскіс (пен), 2:2 – 78 Олівейра

  • 21:45 Сербія – Албанія

Група F

  • 19:00 Угорщина – Вірменія
  • 21:45 Португалія – Ірландія

Група I

  • 19:00 Норвегія – Ізраїль
  • 21:45 Естонія – Італія

Група Е

  • 21:45 Іспанія – Грузія
  • 21:45 Болгарія – Туреччина

Нагадаємо, 10 жовтня, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

