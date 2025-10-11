Латвія зіграла внічию з Андоррою у відборі на ЧС-2026
FIFA
У суботу, 11 жовтня, низкою матчів продовжилася європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026.
Так, у першій зустрічі ігрового дня Латвія зіграла внічию з Андоррою.
О 19:00 відбудуться поєдинки Норвегія – Ізраїль та Угорщина – Вірменія. Матчі вечірнього слоту стартуватимуть о 21:45.
Чемпіонат світу-2026 – європейська кваліфікація
11 жовтня
Група К
Латвія – Андорра 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 33 Сан-Ніколас, 1:1 – 41 Зеленковс, 2:1 – 55 Гутковскіс (пен), 2:2 – 78 Олівейра
- 21:45 Сербія – Албанія
Група F
- 19:00 Угорщина – Вірменія
- 21:45 Португалія – Ірландія
Група I
- 19:00 Норвегія – Ізраїль
- 21:45 Естонія – Італія
Група Е
- 21:45 Іспанія – Грузія
- 21:45 Болгарія – Туреччина
Нагадаємо, 10 жовтня, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.