Україна нічого не створювала: гравець Ісландії – про поразку у кваліфікації ЧС-2026

Микола Дендак — 17 листопада 2025, 09:35
УАФ

Півзахисник збірної Ісландії Йон Дагур Торстейнссон розчарований поразкою своєї команди від України у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає mbl.is.

"Звичайно, це величезне розчарування, і я дуже засмучений. Більше мені нічого сказати. Абсолютне розчарування, і те, що ми знову програли їм, тільки погіршує ситуацію. Я думав, що ми досить надійно захищалися.

Українці нічого не створювали, а потім забили перший гол зі стандартного положення. Їхній воротар також зробив два чудові сейви. У цій грі все вирішують дрібниці. Я не відчував, що вони створювали багато моментів, а в обороні ми грали чудово аж до їхнього голу", – сказав Торстейнссон.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

