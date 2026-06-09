Каріус продовжив контракт з Шальке

Воротар Шальке Лоріс Каріус підписав новий контракт з командою.

Про це повідомила пресслужба клуба.

Угода розрахована до 30 червня 2028 року.

У поточному сезоні Шальке посів перше місце в другій Бундеслізі, забезпечивши вихід у перший дивізіон. Лоріус Каріус зіграв у 31 матчі, в яких пропустив 28 голів. Натомість за даними FotMob, німець очолює рейтинги за кількістю "сухих" матчів – 13, та за відсотком сейвів – 73,3%.

Зазначимо, що Каріус перейшов до складу Шальке 04 у січні 2025 року та загалом провів за команду 35 офіційних поєдинків. Також німець виступав за Майнц 05, берлінський Уніон, Ньюкасл та Ліверпуль, з яким у 2018 році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, що іншими клубами, що вийшли до першої Бундесліги, стали Ельферсберг та Падерборн.