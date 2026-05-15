Місто шахт, панування в епоху Гітлера і найвеличніший камбек із Коноплянкою. Що потрібно знати про Шальке

Те, на що чекали мільйони фанатів, сталося: у Бундеслігу повертається великий клуб.

Можливо, таке визначення здасться вам занадто гучним для клубу, який вже давно не вигравав великих титулів, але в самій Німеччині це навіть не викликає сумнівів. Шальке – такий самий символ німецького футболу, як Баварія або Боруссія – причому якщо ми говоримо про Дортмунд, то йому довелося довго доводити право вважатися рівним футбольному Гельзенкірхену. Цей клуб пережив усе те, що німецький народ як такий в останні століття: і важку, непосильну працю, і плями на репутації, і визнання знаком якості.

Але про все по порядку.

Початок: зовсім молоде місто, кумири рудокопів, "винуватці" професіоналізму

Відкриття в середині XIX століття великих родовищ кам'яного вугілля укупі з подальшою промисловою революцією раз і назавжди змінило вигляд Рурської області. Дортмунд і Бохум моментально зросли в населенні, "обросли" залізничним сполученням, а багато міст просто виросли в чистому полі – щоб людям, які приїхали видобувати вугілля, було де жити.

Були часи, коли Рейнсько-Рурський регіон – до нього входять ще й Дюссельдорф, Кельн, Менхенгладбах, Леверкузен – вважався найрозвиненішим у світі. На території приблизно в 7 тисяч квадратних кілометрів проживали мільйони (зараз понад 11) людей – і всі пов'язані один з одним найщільнішою сіткою доріг і зв'язків.

Агломерації практично не перериваються

Робочих місць багато, житлові масиви зростають, а з ними зростає й економіка, німецька наука – найкраща у світі, технології зробили німецьку продукцію загальновідомим ім'ям – чого ще бажати? Історія показала, що не все працює так просто, але 150-200 років тому Рур розвивався як на дріжджах.

Одним із наслідків цього стала поява Гельзенкірхена – шахтарського містечка на місці голих полів. Безумовно, не вугіллям єдиним, і, наприклад, Корпорацію хімічної промисловості разом із компанією з виробництва скла та дзеркал було засновано в... Шальке. Так називалася одна з громад, об'єднання яких і дало змогу Гельзенкірхену в 1875-му отримати статус міста.

"04" у назві місцевий футбольний клуб носить саме тому, що його було засновано 1904-го – тобто коли в місті ще проживало перше покоління його мешканців. Шальке має шахтарські прізвиська ("кнаппен" прямо означає шахтарів, "кобальтові" натякає на один із видобутих ними мінералів), не втомлюється проводити акції, що підкреслюють зв'язок із місцевими роботягами, – і, головне, став одним із головних символів зовсім нової величини в консервативній футбольній ієрархії.

Шальке в місті обожнювали. Ще в тридцяті роки на їхній окремий матч могло прийти 70 000 осіб – непогано для клубу (поки що) без досягнень! Шальке називали "поляками", оскільки місто в принципі заселяли представники цієї нації, які переїхали зі Східної Пруссії, з ревнощами – адже вони перемагали і забиралися все вище.

У 1930-му "кнаппен" стали учасниками скандалу – і саме через свою популярність. Лідерів клубу викрили в отриманні більших компенсацій, ніж дозволяли ті, аматорські часи, і довго таврували. Але робітники та їхні діти (а Шальке довго грав виключно місцевими) завжди вміли боротися за свої права. Коли "кнаппенам" стали загрожувати дискваліфікаціями, вони разом із представниками інших футбольних клубів організували Німецький професійний союз, і федерація сама оголосила амністію, підвищила ліміт зарплат.

Гріхи Шальке: (не) улюблений клуб Гітлера, договірняки, дружба з Путіним

Гельзенкірхен ріс і розростався, як на дріжджах. Якщо перепис 1927-го року зафіксував 212 тисяч жителів, то за рік уже 339! Але великі ресурси – одночасно велике прокляття, Маріуполь із Донецьком не дадуть збрехати. Історія батьківщини Шальке – це ще й історія болю.

Навіть у час, який для Німеччини вважається відносно спокійним, Рур настраждався. На початку 1920-х німці заборгували з виплати репарацій французам – і ті ввели війська в регіон, стали забирати данину вугіллям. Натомість один із військовополонених, Фред Кюне, потрапив до Англії, там познайомився з парою перспективних братів, Гансом і Фредом Балльманами – і переманив до "Шальке", значно посиливши клуб. Щоб Балльманів не переманили конкуренти, їх навіть влаштували електриками на один із місцевих заводів. Куди тому Траутманну!

З 1934-го по 1942-й рік "кнаппен" виграли шість чемпіонатів Німеччини за вісім років – і це вийшли титули з категорії тих, за які виправдовуються. Так, славу писали гравці: Балльмани, легендарний плеймейкер Фріц Шепан, бомбардир Ернст Куцорра, який оформив нелюдські 375 голів. І, тим не менш, "кнаппену" доводилося, доводиться і, напевно, доведеться заперечувати ярлик "улюблений клуб Гітлера".

У буквальному сенсі слова ним Шальке, звісно, не був: фюрер у принципі відвідав футбол раз у житті, на збірну Німеччини, і ніяк не виявляв інтересу до англійської забави. Ось гімнастика його цікавила більше, Джессі Оуенс перемогами на Олімпіаді-1936 зачепив його до глибини душі... Але тим не менш. Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини було важливо зміцнити зв'язок саме з робітниками, а більш пролетарського клубу, ніж Шальке, у всій країні не було.

Після чергової перемоги

Під час тридцятих-сорокових Шепан, Куцорра та інші зірки клубу стали спортивними іконами Німеччини. Вони брали участь у пропаганді, хвалили роль фюрера в розвитку країни – загалом, були важливими медійними фігурами. При цьому будь-які тези типу "нацисти створили суперклуб" – повна нісенітниця. Шепан з Куцоррою вихованці "кнаппен", перший дебютував за клуб у 1923-му, другий у 1925-му – і навіть перший титул, 1934-го року, в принципі складно пов'язати з будь-яким впливом наці.

Але потім, коли бійня імені наці ставала все більш і більш нещадною, навіть просте "не заважати" ставало дедалі ціннішою послугою. Якщо порівняти, елементарно, з Баварією, то в неї, чемпіона Німеччини-1932, євреями були президент і тренер. Їм вдалося втекти, багато інших працівників клубу закінчили своє життя в таборах смерті, інші клуби зазнавали подібних втрат – а Шальке і тут пощастило, з арійської точки зору клуб був "чистим". У 1936-му клубу дали розширити і без того величезний стадіон.

Йшов час. З інших клубів уже німецьких футболістів мобілізовували одного за іншим – а "кнаппен" не чіпали. Історій про "убитих" арбітражем суперників зустрічати не доводилося, але яке це має значення, якщо деякі з них були вбиті в буквальному сенсі? Шальке був винятково сильний, був винятковою величиною і до епохи Гітлера, але явно перебрав титулів завдяки їхньому впливу.

У 2001-му році "кнаппен" стали першим клубом Німеччини, який сам ініціював розслідування зв'язків із нацизмом. Виявилося, що в тридцяті Шепан, щоб купити за безцінь крамничку, здав у гестапо її власників єврейського походження. Клуб, як може, дистанціюється від такої легенди – свого часу відмовився перейменовувати на його честь.

Куцорра ж, згідно з розслідуванням, навіть пішов на конфлікт із тренером збірної Отто Нерцем, який вимагав більшої підтримки нацистів. Він перестав викликатися, на відміну від Шепана, який навіть рекорд за матчами, вибачте за очевидні паралелі, утримував – зате тепер офіс "кнаппен" розташовується за адресою "вулиця Ернста Куцорри, будинок 1".

Пішов контрнаступ, Гельзенкірхен зазнав бомбардувань – і навіть величезний стадіон Шальке був зруйнований. Єдине чемпіонство "кнаппенн" після епохи наці датується 1958-м роком – і, за іронією долі, саме тоді в Німеччині почали закривати шахти. Спочатку некритично, потім більше й більше – і "кобальтові" перестали входити в топ за ресурсами. Зараз Гельзенкірхен за населенням і в топ-25 Німеччини не входить, і конкурувати з тією ж Баварією йому все важче.

При цьому боролися – але теж, м'яко кажучи, із застереженнями. На початку сімдесятих "кобальтових" викрили в договірних матчах. При цьому довести вдалося тільки "продаж" однієї гри, але, як говорив в одній екранізації один із благодійників Шальке Вальтер Шелленберг, маленька брехня породжує велику недовіру.

Покарання зазнали 13 гравців Шальке, включно з найвидатнішими: Клаусом Фішером (і зараз третій бомбардир в історії ліги, після Герда Мюллера і Роберта Левандовського) та Райнхардом Лібудою (одним із найкращих дриблерів епохи). Спочатку Лібуді дали навіть довічну дискваліфікацію, потім пробачили. Великим покаранням виглядає кармічне: неймовірно сильна команда так і не стала чемпіоном, задовольнившись парою других місць.

І, звичайно, не можна не згадати, з ким співпрацював німецький клуб до самого лютого 2022-го. Російський "Газпром" щедро платив за рекламу на футболках – а клуб опускався до, наприклад, подарунка символічної футболки Володимиру Путіну. Той випадок, коли прості люди засвоїли історичні уроки краще за чиновників: фанати "кнаппен" ще 2014-го протестували проти зустрічі гравців із диктатором (і, судячи з того, що вона не відбулася, мети досягли), керівник клубу зустрічався з ним і з радістю доповідав, що той похвалив трансфер Кевіна-Прінса Боатенга.

Найсоромніша сторінка в історії? Гітлеру, принаймні, футболку не дарували...

Як наші переваги часто пов'язані з недоліками, так і багато легенд "кобальтових" згадані раніше. Коли в 1999-му фанати Шальке склали команду століття "кнаппен", до неї увійшли Шепан, Куцорра, Фішер, Лібуда – але увійшов і чинний тренер.

Про Хуба Стевенса я писав раніше:

"Сезон-1996/97 складався для Шальке дуже важко. Команда погано виглядала під керівництвом Йорга Бергера – тренера з цікавою біографією (в молодості він втік з НДР до ФРН), але занадто авторитарного для тієї епохи. У якийсь момент у нього назрів конфлікт із лідерами команди на чолі з Єнсом Леманном – і генеральний менеджер "Шальке" навіть після проходу в Кубку УЄФА голландської "Роди" думав про варіанти на зміну Бергеру.

Ассавер згадував: "Я прийшов на пресконференцію в Керкраді. Тренер Роди злісно відповідав на запитання журналістів, які мусолили одне й те саме. Він огризався: "Ви що, не розчули з першого разу, не зрозуміли? Мені цей хлопець сподобався. У ньому вгадувався характер, сила, честолюбство, у нього в очах був вогонь..."

Руді (дуже яскравий персонаж, найяскравіший менеджер усього німецького футболу дев'яностих і нульових) пішов на абсолютно кінематографічний трюк: "вкрасти" тренера у переможеної команди. Хуб Стевенс, звісно, виділявся і до цього, коли привів Роду до другого місця в Ередивізії, але після вильоту від Шальке він очолив саме Шальке. І хоча в Бундеслізі моментально налагодити справи не вдалося, у Кубку УЄФА "кобальтові" пройшли Трабзонспор, Брюгге, Валенсію, Тенерифе – і, у фіналі, Інтер. У вирішальній серії пенальті Леманн не дав забити Івану Саморано та Арону Вінтеру.

І якщо для багатьох інших команд-героїнь цього матеріалу єврокубок був фіналом гарної історії, то для Шальке все тільки почалося. Хуб Стевенс працював із Шальке шість років: вигравав Кубок Німеччини, приводив до другого місця – причому такого другого, що команду назвали "чемпіоном сердець". До останньої хвилини останнього туру Шальке був на першому місці в таблиці – і тільки в останній момент Баварія забила потрібний гол, щоб забрати салатницю собі".

Додам, що дуже шкода, що в 1997-му переможець ЛЧ ще розігрував Суперкубок із переможцем Кубка Кубків. Тоді "лопоухий" трофей виграла дортмундська Боруссія, і це могло бути найбільше рурське дербі в історії. Незабаром козирем Шальке знову став стадіон – до ЧС побудували розкішну 60-тисячну "Фельтінс-Арену" – і "кнаппен" повернулися в топ.

Демонстрацією цього був, наприклад, найкращий бомбардир в історії ЛЧ. Рауль, опинившись непотрібним Реалу – і допоміг німцям запалити в Європі яскравіше за тих "бланкос". Найяскравіша команда – не тільки з Раулем, а й з Нойєром, Матіпом, Хьоведесом, Фарфаном, Дракслером Хунтеларом – дійшла до чвертьфіналу ЛЧ, просто винісши чинного переможця ЛЧ в особі Інтера: 7:3 за сумою двох матчів.

Український слід: можливо, найбільший камбек в історії футболу

Як із Шальке пов'язані українці? Ну, по-перше, нагадаю, що на "Фелтінс-Арені" раз на рік відбувається біатлонна Різдвяна гонка, переможцями якої в різні роки ставали тандеми Оксана Хвостенко/Андрій Дериземля та Валентина Семеренко/Сергій Семенов.

По-перше, з футболістів був Володимир Лютий, який переходив у Шальке після двох чемпіонств із Дніпром. На жаль, він грав за Шальке в один із найгірших періодів в історії клубу: обидва сезони провів у Другій Бундеслізі, допоміг повернутися до еліти, але не більше того. Як частину суми трансферу (1,1 мільйона марок) Дніпро за часів жорстокого дефіциту отримав нові автобус і форму.

А ось перед українськими "гірниками" за німецьких грав Євген Коноплянка. І хоча значну частину трьох сезонів у Німеччині вінгер провів у запасі, він узяв участь в одній історичній грі.

У шахті. "Кнаппен" регулярно відправляли туди своїх гравців – щоб пам'ятали, завдяки кому це все!

Який камбек ви вважаєте найбільшим в історії футболу?

Багато хто назве "Стамбул", фінал ЛЧ між Ліверпулем і Міланом – але тоді "червоні" відіграли "всього" 3 м'ячі. Хтось назве камбек з 0:4 у дуелі Барси і ПСЖ, але враження від нього зіпсували спірні суддівські рішення. Про принциповість матчів між ними і мови не йде – стандартні взаємини грандів.

А ось ігри між Боруссією і Шальке в Німеччині називають Матір'ю всіх дербі. Найгарячіше, з огляду на близькість і високий рівень обох команд, протистояння Німеччини регулярно відзначається сутичками фанатів, багато значить і в турнірному плані – загалом, програвати його вкрай небажано. А в 2017-му все виглядало так, що той матч буде найганебнішим в історії "кнаппен": Боруссія з Ярмоленком в основному складі вела 4:0 до 25-ї хвилини!

Імовірно, занадто рано повела. Може, тренер Петер Бош марно зняв із гри Ярмоленка в середині другого тайму, випустивши замість нього центрбека Бартру. Але Шальке зробив диво: звів матч до нічиєї 4:4. Коноплянка віддав дві гольові передачі, одну з них якраз на 4:4 – і одним цим увійшов в історію дербі.

Наші дні: падіння на дно – і last dance Джеко

Останнє друге місце Шальке брав ще з Коноплянкою – нехай із величезним відставанням від першого, але тим не менш. Тоді ніхто не міг припустити, що мине зовсім небагато часу – і клуб із деякими тими самими гравцями, що грали в ЛЧ, ризикуватиме розформуванням.

Шальке 7 років впевнено йшов на дно. Між "срібним" сезоном-2017/18 і поточним до команди приходили вісім головних тренерів – і ще п'ять виконувачів обов'язків. При цьому той самий Хуб Стевенс, як якийсь супергерой із бойовиків, двічі повертався з пенсії, щоб допомогти команді життя. У 2023-му він офіційно оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям – мабуть вирішив, що занадто старий для цього лайна.

Гравці всі ці роки приходили та йшли десятками, воротар Ральф Ферманн, який у клубі ще Ноєра застав, міг перестати їх запам'ятовувати. Як наслідок, Шальке пройшов шляхом "успішна боротьба за виживання – невдала боротьба за виживання – повернення до Бундесліги, але завдяки примітивізації гри – новий виліт – знову боротьба за виживання, але вже у Другій Бундеслізі".

Сезон-2024/25 став найгіршим в історії клубу. 14-те місце у Другій бундеслізі – і актуальними стали розмови про можливе банкрутство "кнаппен". Боргів такий менеджмент наробив багато, і в разі вильоту до третього дивізіону все могло закінчитися зовсім погано. А тут і Ферманн закінчив, остання сполучна ланка з класними часами.

Минув рік – і Шальке впевнено, з відривом, виграє лігу. Місце Ферманна зайняв Лоріс Каріус – той самий воротар, який провалив київський фінал ЛЧ. Після Ліверпуля у нього були провали в Бешикташі та берлінському Уніоні, глухий запас Ньюкасла – але Шальке з ним пропустив набагато менше за всіх у лізі.

При цьому пов'язувати успіх із Каріусом, порівнювати його показники з ферманнівськими нечесно. Багато "сухарів" подарував, по-перше, наш старий знайомий. Мирон Мусліч – той самий тренер, який на пару з Таловеровим перетворив Плімут у минулому сезоні й відіграв майже все відставання, яке залишив Руні.

Мусліч, мабуть, дійсно вміє ставити оборону. Він прибрав усі ті "веселощі", які гробили Шальке в попередні сезони: при ньому команда стала грати в нудний, але ефективний футбол. Зараз, за тур до кінця сезону, "кобальтові" передостанні (!) за середнім володінням м'ячем, але вже гарантували собі перше місце.

Тут немає фокусу – до січня "кнаппен" були однією з найгірших команд ліги і за забитими. Смішно, що вони навіть так лідирували, збираючи 1:0 – але так сильно ризикували втратити перші місця. І тоді прийшла людина, використання якої в нижчих лігах можна прирівняти до легального допінгу.

За якихось десять матчів Едін забив шість м'ячів і віддав три гольові передачі. Цього вистачило, щоб заскочити на третє місце в бомбардирському рейтингу команди – при тому, що гравці з перших двох місць зіграли втричі більше. Найважливіші голи у ворота Кайзерслаутерна, Ганновера, дрезденського Динамо та Армінії стали вирішальним аргументом клубу в другій частині сезону.

Що далі? Ніхто не знає. Той самий Джеко може й не залишитися на Бундеслігу: все ж таки йому 40 років, і він може вважати ЧС-2026 гідним завершенням кар'єри. Водночас, щоб "свита" Едіна не була обмежена одним боснійським захисником Катічем, клуб уже веде переговори із Сеадом Колашинацем, який застав у Гельзенкірхені найкращі часи.

Одне ясно – у Бундеслізі стало одним клубом-легендою більше. За всієї поваги до "попелюшок" на кшталт Гайденгайма й Аугсбурга, матчів Шальке проти Баварії та, особливо, Боруссії дуже не вистачало.