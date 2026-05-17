Визначився другий німецький клуб, який з наступного сезону виступатиме у Бундеслізі

Олексій Мурзак — 17 травня 2026, 19:37
Визначився другий німецький клуб, який з наступного сезону поповнить склад учасників Бундесліги.

Ним став Ельферсберг, який у 34 турі Другої Бундесліги розгромив Пройсен Мюнстер.

Набравши 62 очки, команда обійшла Падерборн за різницею м'ячів та посіла другу сходинку в турнірній таблиці.

Зазначимо, що чотири роки тому Ельферсберг виступав у четвертому дивізіоні. Клуб вперше зіграє у Бундеслізі за свою понад 100-річну історію. 

Як відомо, раніше у Бундеслігу повернувся Шальке-04. Ще один учасник визначиться за підсумками стикових матчів між Вольфсбургом та Падерборном. 

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

