Фіорентина схвалила перехід Джеко в Шальке

Форвард Фіорентини Едін Джеко близький до переходу в Шальке, яке виступає у другій Бундеслізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Фіалки" схвалили перехід 39-річного нападника. Наразі клуби узгоджують останні деталі трансферу. Сам гравець вже узгодив деталі контракту.

Планується, що у найближчі 48 годин Джеко прилетить до Німеччини і пройде медогляд. У новій команді він гратиме під 10-м номером.

Контракт боснійця з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.

Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.

