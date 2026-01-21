Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фіорентина схвалила перехід Джеко в Шальке

Олександр Булава — 21 січня 2026, 17:44
Фіорентина схвалила перехід Джеко в Шальке
Едін Джеко
Getty Images

Форвард Фіорентини Едін Джеко близький до переходу в Шальке, яке виступає у другій Бундеслізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Фіалки" схвалили перехід 39-річного нападника. Наразі клуби узгоджують останні деталі трансферу. Сам гравець вже узгодив деталі контракту.

Планується, що у найближчі 48 годин Джеко прилетить до Німеччини і пройде медогляд. У новій команді він гратиме під 10-м номером.

Контракт боснійця з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.

Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.

Нагадаємо, напередодні Фіорентина переманила скандального спортдира Тоттенгема.

Футбольні трансфери Фіорентина Шальке Едін Джеко

Фіорентина

39-річний Джеко може перейти у клуб другої Бундесліги
Дженоа з Малиновським здобула очки у грі з Пармою, Рома перемогла Торіно, Мілан переграв Лечче в Серії А
Помер президент Фіорентини Рокко Комміссо
Фіорентина переманила скандального спортдира Тоттенгема
Колишній одноклубник Миколенка стане гравцем Фіорентини

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік