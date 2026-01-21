Фіорентина схвалила перехід Джеко в Шальке
Форвард Фіорентини Едін Джеко близький до переходу в Шальке, яке виступає у другій Бундеслізі.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
"Фіалки" схвалили перехід 39-річного нападника. Наразі клуби узгоджують останні деталі трансферу. Сам гравець вже узгодив деталі контракту.
Планується, що у найближчі 48 годин Джеко прилетить до Німеччини і пройде медогляд. У новій команді він гратиме під 10-м номером.
Контракт боснійця з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.
Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.
