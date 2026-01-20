39-річний Джеко може перейти у клуб другої Бундесліги

Форвард Фіорентини Едін Джеко може продовжити кар'єру в Шальке, яке наразі виступає у другій Бундеслізі.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Боснійський нападник хоче приєднатися саме до німецького клубу. Він вже узгодив умови особистого контракту.

Наразі тривають переговори між двома клубами.

Його контракт з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.

Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.

Нагадаємо, напередодні Фіорентина переманила скандального спортдира Тоттенгема.