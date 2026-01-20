39-річний Джеко може перейти у клуб другої Бундесліги
Форвард Фіорентини Едін Джеко може продовжити кар'єру в Шальке, яке наразі виступає у другій Бундеслізі.
Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.
Боснійський нападник хоче приєднатися саме до німецького клубу. Він вже узгодив умови особистого контракту.
Наразі тривають переговори між двома клубами.
Його контракт з "фіалками" завершується влітку. У цьому сезоні 39-річний центральний нападник провів за Фіорентину 18 матчів, з яких у 7 вийшов на старт зустрічі, провівши сумарно на полі 652 хвилини та відзначившись 2 голами.
Шальке наразі очолює турнірну таблицю в Другій Бундеслізі, маючи в активі 38 очок.
Нагадаємо, напередодні Фіорентина переманила скандального спортдира Тоттенгема.