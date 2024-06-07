Лунін — про привітання з перемогою в ЛЧ: Ребров сказав, що я молодець та обійняв мене

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін розповів, що головний тренер національної команди Сергій Ребров обійняв його та привітав з перемогою в Лізі чемпіонів.

Про це він повідомив на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Коли я приїхав у збірну, то всі аплодували мені, кожен привітав з перемогою в ЛЧ. Мені було по-приємному незручно через це. Ребров сказав, що я молодець та обійняв мене", — сказав голкіпер.

У поточному сезоні Андрій відіграв 31 матч, пропустив 32 м'ячі та 12 разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль, а Лунін весь матч провів на лаві запасних.

За підсумками сезону, українець потрапив до символічної збірної ЛЧ за версією SofaScore.