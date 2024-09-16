Мбаппе отримав нагороду найкращому бомбариду Ліги чемпіонів сезону-2023/24

Нападник Реала Кіліан Мбаппе отримав приз найкращому бомбардиру Ліги чемпіонів за сезон-2023/24.

Про це він заявив у своєму Instagram-акаунті.

"Завжди голодний до більшого. Дякую моїм колишнім напарникам та тренерському штабу з ПСЖ", – написав Мбаппе.

У сезоні-2023/24 Мбаппе зіграв 12 матчів у ЛЧ, у яких відзначився 8 забитими м'ячами.

Нагадаємо, нещодавно 25-річний нападник потрапив у топ-10 претендентів на отримання нагороди "Золотий м'яч". У цей список також потрапили ще 4 гравці "королівського клубу".