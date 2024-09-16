Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мбаппе отримав нагороду найкращому бомбариду Ліги чемпіонів сезону-2023/24

Володимир Кук — 16 вересня, 23:40
Мбаппе отримав нагороду найкращому бомбариду Ліги чемпіонів сезону-2023/24
Кіліан Мбаппе
Instagram

Нападник Реала Кіліан Мбаппе отримав приз найкращому бомбардиру Ліги чемпіонів за сезон-2023/24.

Про це він заявив у своєму Instagram-акаунті.

"Завжди голодний до більшого. Дякую моїм колишнім напарникам та тренерському штабу з ПСЖ", написав Мбаппе.

У сезоні-2023/24 Мбаппе зіграв 12 матчів у ЛЧ, у яких відзначився 8 забитими м'ячами.

Нагадаємо, нещодавно 25-річний нападник потрапив у топ-10 претендентів на отримання нагороди "Золотий м'яч". У цей список також потрапили ще 4 гравці "королівського клубу".

ПСЖ Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Ліга чемпіонів-2023/24

Кіліан Мбаппе

Анчелотті знайшов виправдання неоптимальній формі Вінісіуса та Мбаппе
ПСЖ не планує виплачувати Мбаппе зарплату за 3 місяці
Роналду назвав гравців, які боротимуться за Золотий м'яч найближчими роками
Мбаппе: Збірна Франції має намір повністю викластись у матчах Ліги націй
Васкес — про Мбаппе: Це приголомшливий гравець, у нього величезний талант

Останні новини