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Лунін увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 2 червня, 13:51
Лунін увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Український воротар Реала Андрій Лунін увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

У цьому розіграші ЛЧ Лунін зіграв 8 поєдинків, пропустив 10 м'ячів та двічі залишав ворота "сухими". Також до команди сезону потрапили два партнери українця по Реалу — Джуд Беллінгем та Вінісус Жуніор.

Символічна збірна Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024 за версією SofaScore

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, у вирішальному матчі Реал Мадрид впевнено здолав дортмундську Боруссію.

Українець не зміг підготуватися до фінального матчу через грип, тому поєдинок провів на лаві запасних.

Попри це він отримав медаль переможця турніру, яка стала для нього вже другою. Тож Андрій став першим представником України, який вигравав Лігу чемпіонів понад 1 раз.

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Андрій Лунін

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