Лунін потрапив до сімки кандидатів на звання найкращого воротаря року за версією FIFA

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін номінований на премію найкращому воротарю 2024 року від FIFA.

Про це повідомила пресслужба керівною організації у світовому футболі.

Лунін був одним із найважливіших факторів, які дозволили Реалу дійти до фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 та виграти турнір. Він відіграв усі матчі плейоф, окрім вирішального поєдинку проти Боруссії Дортмунд.

Окрім Лунін, на нагороду також претендують Джанлуїджі Доннарума (ПСЖ, збірна Італії), Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія), Майк Меньян (Мілан, Франція), Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина), Давід Рая (Арсенал, Іспанія) та Унаї Сімон (Атлетик Більбао, Іспанія).

Нагадаємо, раніше Лунін потрапив до трійки претендентів на трофей імені Льва Яшина. Нагороду виграв Еміліано Мартінес.