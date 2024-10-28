Анчелотті визнали найкращим тренером року, але нагороду він не отримав

Головного тренера Реала Карло Анчелотті визнали найкращим тренером року.

Про це оголосили на церемонії вручення Золотого м’яча.

У сезоні-2023/24 італієць привів Реал до перемоги в Лізі чемпіонів та Ла Лізі. Зазначимо, що Карло не вийшов на сцену забрати свою нагороду, адже жоден представник "галактікос" не присутній на церемонії – "королівський клуб" бойкотує рішення France Football віддати Золотий м’яч не Вінісіусу Жуніору.

Окрім Анчелотті, на звання найкращого тренера також претедендували Хабі Алонсо (Баєр), Луїс Рубіалес (збірна Іспанії), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Джан П’єро Гасперіні (Аталанта) та Ліонель Скалоні (Аталанта).

Попереду – вручення безпосередньо Золотого м’яча. Дізнайтеся першими, хто виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у текстовому онлайні Чемпіона.