Букмекери визначили фаворита фіналу Міжконтинентального кубку

У фінальному поєдинку Міжконтинентального кубку зустрінуться іспанський Реал (переможець Ліги чемпіонів-2023/24) та мексиканська Пачука (переможець Кубку чемпіонів КОНКАКАФ-2024).

На думку ліцензійного букмекера Favbet, однозначним фаворитом протистояння є мадридці з коефіцієнтом 1,25. На нічию дають 6,20, а на перемогу Пачуки можна поставити з коефіцієнтом 13,00.

Нагадаємо, мадридський Реал автоматично потрапив у фінал кубку, а іншу путівку між собою розіграли п’ять клубів: Аль-Айн (ОАЕ), Окленд Сіті (Нова Зеландія), Аль-Ахлі (Єгипет), Ботафого (Бразилія) та Пачука (Мексика).

Фінал запланований на 18 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Раніше з’явилась інформація, що участь французької зірки Реала Кіліана Мбаппе у фінальному поєдинку під питанням. Нападник вже пропустив останній матч в межах іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано (3:3).

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