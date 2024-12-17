Букмекери визначили фаворита фіналу Міжконтинентального кубку
У фінальному поєдинку Міжконтинентального кубку зустрінуться іспанський Реал (переможець Ліги чемпіонів-2023/24) та мексиканська Пачука (переможець Кубку чемпіонів КОНКАКАФ-2024).
На думку ліцензійного букмекера Favbet, однозначним фаворитом протистояння є мадридці з коефіцієнтом 1,25. На нічию дають 6,20, а на перемогу Пачуки можна поставити з коефіцієнтом 13,00.
Нагадаємо, мадридський Реал автоматично потрапив у фінал кубку, а іншу путівку між собою розіграли п’ять клубів: Аль-Айн (ОАЕ), Окленд Сіті (Нова Зеландія), Аль-Ахлі (Єгипет), Ботафого (Бразилія) та Пачука (Мексика).
Фінал запланований на 18 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Раніше з’явилась інформація, що участь французької зірки Реала Кіліана Мбаппе у фінальному поєдинку під питанням. Нападник вже пропустив останній матч в межах іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано (3:3).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.