УЄФА визначила найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів

Правий захисник Реала Дані Карвахаль визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Іспанський оборонець відзначився першим голом у поєдинку, а також отримав найвищий бал від аналітичного порталу SofaScore.

"Дуже динамічний, дисциплінований і самовідданий виступ захисника, який продемонстрував дуже надійну гру в обороні та на м'ячі. Постійно демонстрував дисципліну, щоб дати своїй команді ширину. Вирішив ключовий момент гри, забивши з кутового, де проявив рішучість і прогнозування", — йдеться в оцінці від технічного працівника УЄФА.

Зазначимо, що Карвахаль встановив віковий рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Дані відіграв 41 матч. На його рахунку — 6 голів та 6 асистів.