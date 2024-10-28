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Навіть попри скандал: France Football визнав Реал найкращим клубом року

Ігор Чернявський — 28 жовтня, 22:21
Навіть попри скандал: France Football визнав Реал найкращим клубом року

Мадридський Реал визнаний найкращим чоловічим клубом за версією France Football.

Про це оголосили на церемонії вручення Золотого м’яча.

У сезоні-2023/24 "королівський клуб" виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії. У другій половині кампанії основним воротарем "вершкових" був українець Андрій Лунін.

Нагадаємо, делегація Реала не прибула на церемонію після того, як у клубі дізналися про те, що Вінісіус Жуніор не отримає Золотий м’яч, тож ніхто не вийшов на сцену забрати нагороду найкращому клубу.

Чемпіон веде текстову трансляцію Золотого м’яча-2024.

France Football Золотий м'яч Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24

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